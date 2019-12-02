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2 декабря • обновлено в 22:17
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Кому на украинском телевидении мешают жить лавры доктора Зигмунда Фрейда

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Попытки телеведущих быть психоаналитиками для героев их программ не всегда поддаются пониманием такта и образованности. Однако, иногда им это удается.

Так, трагическая история девочки-подростка, которая из-за халатности и попустительства собственной матери к ее здоровью, стала темой для программы "Я стыжусь своего тела" (СТБ). Ведущий программы Валерий Ославский, продемонстрировал определенные психологические знания и нашел правильные слова чтобы донести взрослой женщине, что это она должна нести ответственность за нынешнее увечье дочери.

Чего нельзя сказать об Ольге Горбачеву (экс-ведущая программы "Мелорама"), которая в своем видеоблоге решила поговорить со Славой Каминской ( "НеАнгелы") о ее бывшем муже и "разобрать его детские проблемы". Получилось – как в известных сплетниц в любом провинциальном трудовом коллективе, где мало работы и много свободного времени и полное отсутствие личной жизни.

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