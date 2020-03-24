Коммунальщики Киева обрабатывают дезсредствами подъезды жилых домов
В Киеве коммунальные службы взялись за дезинфекцию подъездов жилых домов.
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Вы еще спите, а они уже работают. Коммунальщики в первую очередь обрабатывают поручни на входе в дом, обязательно - дверную ручку. Все поверхности, все углы и двери также обрабатываются. А еще лифты, почтовые ящики и помещения, предназначенные для мусоропроводных коммуникаций.
Относительно лестничных клеток в домах - коммунальщики признаются: времени и сил хватает на три нижних этажа.
Рабочие говорят, что дезинфицирующие средства не содержат активного хлора и безопасны для людей. Также они размещают в подъездах домов информацию о графике дезинфекции.
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