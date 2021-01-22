Комментарий журналиста Коцабы в Коломые.mp4

Таша Адамович Видео 17:35, 22.01.2021 Обновлено: 17:47, 22.01.2021

Журналиста Руслана Коцабу, которого обвняют в госизмене, облили из огнетушителя в Коломые.

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