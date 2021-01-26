Комментарий соседа семьи в Харькове, из которой полицейские изъяли детей.mp4

Таша Адамович Видео 17:10, 26.01.2021 Обновлено: 17:22, 26.01.2021

Сосед харьковской семьи, из которой изъяли детей, находившихся в антисанитарных условиях, прокомментировал ситуацию. Он сказал, что видел одну собаку в этой квартире. Хотя другие говорили, что их несколько, уточнил он. При этом мужчина затруднился ответить, сколько детей живет в указанной семье.

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