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Командир ВСУ вывел Скабееву мощной речью

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На российском пропагандистском телевидении возник ажиотаж из-за яркой речи командира взвода 28 бригады ВСУ Виктора Егорова.

Свою четкую патриотическую позицию защитник Украины озвучил в интервью "24 каналу". Его бурное обсуждение устроила топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева на программе "60 минут" телеканала "Россия 1".

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