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24 января • обновлено в 14:10
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Команда президента работает неэффективно: социолог о рейтинге Зеленского

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Профессор социологии Павел Кутуев в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал, почему снижается рейтинг президента Украины Владимира Зеленского.

"Для наших людей важнее внутренняя политика. Хотя, безусловно, и геополитика важна. И это не только картинка, потому что те проблемы, с которыми сталкивается Украина, их невозможно решить без поддержки со стороны наших партнеров. Я согласен, что не надо Давос мифологизировать, представлять, что вот Зеленський приехал, пообщался, и сразу полились инвестиции. Давос – это один из миллионов кирпичиков, из которых выстраивается успех страны", - заявил Кутуев.

Он добавил, что на президента работает большая команда людей, но их работу социолог оценил как неэффективную.

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Павел Кутуев
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