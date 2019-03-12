Колесниченко похвастался "достижениями" России в Крыму 93

Беглый экс-регионал Вадим Колесниченко заявил, что очень комфортно чувствует себя в оккупированном Россией Крыму, поскольку не опасается преследований со стороны украинских патриотов.

Он заявил, что очень рад тому, что не слышит антиоккупационных лозунгов и не видит плакатов со своей критикой. Опытом жизни под оккупантами коллаборационист поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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