КОЛЕКТИВ "КИЇВМЕТРОБУДУ" ПРОТИ РЕЙДЕРСТВА МИКИТАСЯ

Колектив "Київметробуду" вийшов на акцію проти рейдерства

Йдеться про позапланове засідання акціонерів ПАТ “Київметробуду” 17 грудня, яке фактично було спробою рейдерського захоплення. Тоді підозрілі молодики заблокували вхід і гендиректору, і акціонерам Фейкові збори закінчились призначенням Олександра Метелиці на посаду нового керівника підприємства. Ця людина працювала в Київметробуді ще за часів Януковича. Саме після нього підприємство захлинулось від боргів по заробітній платі і з 2013 року до 18-го року не отримало жодного масштабного замовлення від київського метрополітену. А це ставить під удар виконання масштабного проекту будівництва метро на Виноградар. Яке зараз перебуває в активній фазі. Закуплена нова техніка, готуються до роботи тунелепрохідницькі механізовані комплекси, ведеться розробка ґрунту, одночасно на кількох майданчиках. На це місто виділило 11 мільярдів гривень. І саме таке безпрецендентне фінансування подовження Сирецько-Печерської лінії метро привернуло увагу рейдерів, які спробували Легалізувати новий склад керівництва та представити його громаді міста під час пресконференції

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