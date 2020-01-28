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28 января • обновлено в 07:56
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Когда вокруг - океан: чем привлекает город Окленд в Новой Зеландии

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Окленд – это большое и теплое город Новой Зеландии. Это красивый мегаполис, окруженный горами и Тихим океаном.

Погода здесь переменчива, однако это не уменьшает количества туристов. Близость океана повлияла и на то, что любят есть в Окленде, и обязательно следует попробовать всем, кто прибудет сюда. Подробнее об этом городе в Новой Зеландии рассказал путешественник Денис Баурин.

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Тема
Огляд: Мандри
Место
Новая Зеландия Окленд
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