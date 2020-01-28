Когда вокруг - океан: чем привлекает город Окленд в Новой Зеландии
Окленд – это большое и теплое город Новой Зеландии. Это красивый мегаполис, окруженный горами и Тихим океаном.
Погода здесь переменчива, однако это не уменьшает количества туристов. Близость океана повлияла и на то, что любят есть в Окленде, и обязательно следует попробовать всем, кто прибудет сюда. Подробнее об этом городе в Новой Зеландии рассказал путешественник Денис Баурин.
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