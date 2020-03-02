Когда повысят пенсии: эксперт по вопросам социальной политики
Член Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения (2014 -2019рр) Наталья Веселова отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.
Она прокомментировала новости, о том что осенью в Украине повысят пенсии.
"Я думаю, что перенос повышения пенсий с марта 2020 года на осень - это нарушение закона. Ведь решение ВР приняла еще в октябре 2018 года. Тогда мы приняли поэтапное повышение пенсий для пенсионеров. И сейчас этот перенос - это прямое нарушение закона. Также мне не понятна судьба других повышений", - заявила Веселова.
Кроме того, она пояснила, в чем разница между индексацией пенсий и плановым поэтапным повышением пенсий для разных категорий граждан.
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