Ко Дню всех влюбленных - фантастический боевик "Геймер"

Obozrevatel Видео 11:00, 14.02.2021 Обновлено: 11:06, 14.02.2021

Игра, как наказание – дает шанс на свободу.

Джон Тиллман попадает в игру как приговоренный к пожизненному заключению за преступление, которого не совершал. Единственный шанс получить свободу – это победить. Но проблема в том, что это игра, а Джон всего лишь управляемый участник игры.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Борьба с фонариками в России: мы уже в аду или будет еще хуже?

В Украине взлетели цены на сигареты: Госстат показал стоимость пачки

Комбинат нужно закрыть, а рабочим будет лучше в Польше: Витренко о добыче урановой руды в Украине

"Антонов" может локализовать производство истребителей Boeing, – нардеп

Коронавирус "ударил" по западу Украины: за сутки еще более 3 тысяч случаев COVID-19