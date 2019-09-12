Кнопкодавы новой ВР: кто они и почему так делают

Кнопкодавы новой ВР: кто они и почему так делают58 Читать материал на украинском
Народные депутаты от партии "Слуга народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук объяснили, почему голосовали в Верховной Раде за своих коллег.
Об этом политики рассказали на заседании парламента в четверг, 12 сентября.
Отметим, что на случай кнопкодавства указала нардеп от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, которая потребовала от главы ВР Дмитрия Разумкова принять соответствующие меры к нарушителям.
На требование спикера нардепы дали пояснения, почему голосовали за колег.
"Это был турборежим. Ошибочно, но я голосовал, как подсказывали душа и сердце. Как наказание готов отдать месячную зарплату на благотворительность", – рассказал Литвиненко.
Копачук также поддержала своего однопартийца, пообещав перевести месячную зарплату в благотворительные фонды.
"Для меня это урок на всю жизнь", – сообщила нардеп.
А вот самый первый народный депутат новой Верховной Рады, который публично попался на кнопокдавстве, парламентарий-мажоритарщик Александр Ковалев угрожал журналисту, который заснял нарушение.
Об этом сообщило в Facebook движение "Чесно", в кадр которого попал депутат.
"Сегодня мы поймали первого кнопкодава и опубликовали новость об этом. После этого депутат-мажоритарщик Александр Ковалев подошел в кулуарах к нашим журналистам, начал спрашивать место их рождения. Затем сфотографировал нашего Александра Салиженко на свой телефон и отправил фото кому-то в мессенджере", – отметили активисты.
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