Ключевым фактором в возвращении моряков стало решение трибунала: адвокат

Адвокат Николай Полозов прокомментировал обмен пленными между Украиной и РФ, который состоялся в эти выходные.

Он заявил, что если в этой ситуации применять юридические термины, то об "обмене" в данном случае речь идти не может. Полозов отметил, что здесь скорее состоялось взаимное освобождение в соответствии с различными юридическими процедурами. Кого-то помиловали, а кому-то изменили меру пресечения, добавил адвокат.

"И конечно же, без нашей стратегии защиты моряков не получилось бы выиграть в Международном трибунале соответствующее решение. А без трибунала не было бы соответствующего толчка, который подтолкнул Кремль к решению этой проблемы. То есть, по сути, переговорный процесс активно стартовал только после того, как Кремль понял, что других вариантов, кроме как отдать моряков, у них нет ", - заявил Полозов.

По данным адвоката, участие Медведчука в переговорном процессе было минимальным, и его визит вместе с Рабиновичем в РФ никоим образом не повлиял на решение и ускорение вопроса обмена.

Состояние некоторых бывших пленников Кремля адвокат оценил, как критическое. Он отметил, что данные, которые сейчас получат врачи после осмотра искалеченных пленных, можно будет использовать в будущих судах против РФ.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram