Кліп за мільйон переглядів, - обіцяє Сергій Мироненко

Obozrevatel, Вячеслав Буткалюк Видео 19:00, 23.10.2020

Якщо Remix версію пісні "З тобою" прослухає мільйон українців у youtube, Сергій Мироненко пообіцяв одразу відзняти кліп.

Це співак озвучив в ефірі проекту TheGuest на телеканалі OBOZREVATEL. Також вокаліст поділився роздумами про "мистецтво на карантині" і розповів чому давно відома пісня отримала дві нові версії

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