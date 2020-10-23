Якщо Remix версію пісні "З тобою" прослухає мільйон українців у youtube, Сергій Мироненко пообіцяв одразу відзняти кліп.

Це співак озвучив в ефірі проекту TheGuest на телеканалі OBOZREVATEL. Також вокаліст поділився роздумами про "мистецтво на карантині" і розповів чому давно відома пісня отримала дві нові версії