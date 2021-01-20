В США Трампа заподозрили в сговоре с Путиным по штурму Капитолия

Виктория Довгань Видео 11:09, 20.01.2021 Обновлено: 11:09, 20.01.2021

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси записали подкаст, в котором допустили согласование штурма Капитолия американским президентом Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

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