Кличко: Відмова батьків від вакцинації дітей ставить під загрозу життя інших

Кличко: Відмова батьків від вакцинації дітей ставить під загрозу життя інших181 Читать материал на украинском
Мер Києва Віталій Кличко задає новий тренд ревакцинації дорослого населення.
Каже: щеплення від кору, правця, дифтерії та інших захворювань – необхідний захід безпеки. А ще приклад спортивного мера може дати додатковий стимул дітям. Бо до 1 вересня у календарі щеплень школярів мають бути також усі відмітки.
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