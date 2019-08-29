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Кличко: Відмова батьків від вакцинації дітей ставить під загрозу життя інших

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Мер Києва Віталій Кличко задає новий тренд ревакцинації дорослого населення.

Каже: щеплення від кору, правця, дифтерії та інших захворювань – необхідний захід безпеки. А ще приклад спортивного мера може дати додатковий стимул дітям. Бо до 1 вересня у календарі щеплень школярів мають бути також усі відмітки.

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Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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