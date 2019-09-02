Кличко планує врятувати будинок Сікорського

Вгор Сікорський сконструював перший у світі гелікоптер, а саме у Києві запустив перший апарат вертикального злету.

Для Києва найважливіші люди, які створювали і продовжують робити історію, впевнений голова міста. Віталій Кличко про видатних киян хоче розповідати і надалі.

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