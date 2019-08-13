Київсько-Житомирські пригоди Гарантів | Альо, гараж! REBOOT #300

Житомирщина нарешті дочекалася президентського візиту.

Поки Гарант Конституції №5, Петро Порошенко давав покази на допиті в ДержБюроРозслідувань, з приводу купівлі-продажу телеканалу Прямий, Гарант №6, Володимир Зеленський, намагався демонстративно подолати бурштинову мафію. Першим кроком на цьому шляху стало призначення нового очільника Житомирської Облдержадміністрації...

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