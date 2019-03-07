Киевский бизнесмен готовил теракт на Черкасщине: Obozrevatel News в 11:00 от 07.03.2019

Киевский бизнесмен готовил теракт на Черкасщине

Киевского бизнесмена будут судить за подготовку теракта на Черкасщине. Речь идет о жителе села Козин. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры: мужчина пытался запугать жителей села Лящовка Чернобаевского района Черкасской области. Для этого он готовил теракт; в результате выстрелов из гранатомета и огнестрельного оружия, должны были погибнуть трое местных жителей, среди которых – председатель сельсовета.

ГПУ задержала чиновника-взяточника

Генпрокуратура задержала заместителя председателя Госагентства водных ресурсов при получении взятки. Он требовал от предпринимателя 8000 долларов за подписание договора об очистке водоема. Речь идет о Бучанском водохранилище, расположенном в селе Гореничи Киевской области. По месту жительства и работы подозреваемого уже провели обыски. Пока чиновника возьмут под стражу.

Дело МН17: иск против России в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека получил иск от семей жертв катастрофы рейса МН17. Теперь ожидается решение о дате начала процесса. Об этом заявил нидерландский адвокат, представляющий интересы родственников погибших. По словам защитника, ждать придется долго – рассмотрение дела может длиться от 5 до 7 лет.

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