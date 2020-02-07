Горожане не проголосуют за мэра, который дает адекватные обещания: проектировщик

Проектировщик, урбанист Дмитрий Макогон в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Анны Нитченко.

Он прокомментировал развитие города Киева, появление новых развязок и борьбу с пробками.

"Строить развязки за городом - это правильно. Это повышает безопасность на дорогах. Это правильно. Неправильно - когда строятся развязки в центре города", - заявил Макогон.

По его словам, жизнь возле крупных развязок делает города менее комфортными. Он привел пример китайского Шанхая, где есть многоуровневое движение автомобилей, но, по его мнению, комфортность жизни в таком городе на очень низком уровне.

"Город - это для людей, а не для машин. И нужно развивать качество жизни людей, а не делать город для автомобилей", - отметил эксперт.

"Я для себя сделал вывод, что это просто отстраненный от реальности проект (Генплан города Киева - ред.). Ну послушайте: 100 развязок и 4 новых моста через Днепр. Это просто генплан, который переписывается из года в год и не выполняется. Такое впечатление, что его писали люди, которые далеки от реальности. Дело в том, что для того, чтобы переизбраться в Украине, тебе нужно говорить популярные вещи, заявлять какие-то неадекватные цели. А если ты начнешь говорить о реальности, например, что мы не будем строить развязки, поэтому что у нас нет на это средств, а взамен мы будем покупать новые автобусы и троллейбусы, то владельцы автомобилей почувствуют угрозу своему комфорту и не будут за такого мэра голосовать", - заявил Макогон.

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