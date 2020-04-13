Киевавтодор использует карантин, чтобы провести плановые ремонты дорог и тротуаров

Видео 20:27, 13.04.2020 Обновлено: 20:32, 13.04.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Найден препарат, блокирующий размножение коронавируса

На Донбассе за три месяца погибли десятки украинских воинов: имена Героев

"Будем с бабками": в сеть слили новые "пленки Ермака" о торговле должностями

Две смерти, десятки заражений: Киево-Печерская лавра превратилась в эпицентр коронавируса

Не пустили в собор: на Буковине женщина устроила скандал. Видео 18+