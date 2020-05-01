Киев - первого мая рынки не открылись

Охранники между собой обсуждают, что Кличко предупредил: если кто-то откроет - получит 170 тыс. Грн штраф

Руководитель одного из рынков сообщил: нас закрывала комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации при КГГА, а они относительно первого мая никаких решений не принимали. С другой стороны условии, что выдвинуто для открытия кабальные. Где вы видели в супермаркете два сотрудника Держпродспоживслужбы и полиции? Кто в супермаркете придерживается дистанций? Поэтому на таких условиях мы не откроемся.

Хотя на охране рассказали, что многие предприниматели утром приехали открывать свои торговые участки и были удивлены что администрация не позволила

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