В Харькове девушка выбросилась с 10-этажа

Виктория Довгань Видео 13:43, 8.02.2021 Обновлено: 14:55, 8.02.2021

В Харькове студентка выбросилась из окна 10 этажа жилого дома. Она погибла на месте. Перед гибелью девушка оставила все личные вещи на подоконнике.

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