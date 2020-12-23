У Харкові натовпи людей прийшли провести в останню путь Геннадія Кернеса

Марина Лисничук Видео 11:19, 23.12.2020 Обновлено: 11:20, 23.12.2020
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