Харьков прощается с Кернесом

Виктория Довгань Видео 07:33, 23.12.2020 Обновлено: 07:33, 23.12.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

В Киеве толпа предпринимателей нагрянула на концерт "Вечернего квартала". Фото и видео протестов

В Украине крупнейшие мобильные операторы в два раза повысят цены

ГБР обязали открыть производство против Зеленского из-за смерти морпеха Журавля на Донбассе

Коллаборация года: украинские звезды со знаменитой колядкой покорили сеть. Трек стал трендом в YouTube

В Киеве засняли Mercedes, у которого на ходу меняются номерные знаки