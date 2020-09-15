Кернес будет участвовать в местных выборах

Карина Бондаренко Видео 12:40, 15.09.2020 Обновлено: 12:56, 15.09.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Композитор из "Миротворца" возмутил сеть заявлением об украинском сельском сленге

СМИ сообщили о коме Кернеса, в горсовете сделали заявление

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса

Климкин: Путин устроил Зеленскому тест и будет увеличивать цену прекращения огня на Донбассе

В Кривом Роге подземный протест продолжают почти 200 шахтеров. Видео