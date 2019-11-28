В Германии решили проверить работоспособность средневекового осадного орудия.

Требушет – средневековая метательная машина гравитационного действия для осады городов.

Требушет все еще работает! Скриншот из видео

Требушет все еще работает! Скриншот из видео

Принцип работы этой машины основан на использовании энергии падающего груза большой массы, закрепленного на коротком конце рычага.

При этом длинный конец рычага разгоняет пращу со снарядом до большой скорости.

После того, как участники мероприятия привели машину в исправное состояние, её решили протестировать.

Требушет все еще работает! Скриншот из видео

Требушет все еще работает! Скриншот из видео

Запустили небольшой валун.

После того, как убедились в работоспособности механизма, решили запустить огненный шар в условную крепость. Несмотря на долгие годы бездействия, механизм продолжает работать как положено.

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