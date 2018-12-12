Катані - зась. Звільняемо місця для “Нових облич”... | Альо, гараж! REBOOT #161

У понеділок, 10 грудня, наше міністерство культури повідомило, що список діячів культури, які створюють загрозу українській національній безпеці поповнено ще одним прізвищем. До переліку фігурантів увійшов підстаркуватий італійський актор і кінорежисер Мікеле Плачідо. прийшов час нових героїв. Ідеалісти на кшталт Катані більше не в тренді...