Катані - зась. Звільняемо місця для “Нових облич”... | Альо, гараж! REBOOT #161

Катані - зась. Звільняемо місця для “Нових облич”... | Альо, гараж! REBOOT #161188Читать материал на украинском
У понеділок, 10 грудня, наше міністерство культури повідомило, що список діячів культури, які створюють загрозу українській національній безпеці поповнено ще одним прізвищем. До переліку фігурантів увійшов підстаркуватий італійський актор і кінорежисер Мікеле Плачідо. прийшов час нових героїв. Ідеалісти на кшталт Катані більше не в тренді...
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