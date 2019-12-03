Уличный художник
С каждым днем уличных художников становится все больше, а их работы не перестают удивлять зрителей.
В нашем ролике известный нью-йоркский художник за несколько минут сделает из чистого холста шедевр, который будет не стыдно повесить у себя в гостиной.
Уличный художник
скриншот из видео
Уличный художник
скриншот из видео
Наш герой выполняет работу при помощи баллонов с краской, шпателя и тарелки круглой формы.
Чаще всего художники рисуют футуристические пейзажи с использованием ярких красок, которые захватывают дух.
Уличный художник
скриншот из видео
Уличный художник
скриншот из видео
В данном ролике на свет появляется пейзаж ночного Нью-Йорка со знаменитым мостом через реку.
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