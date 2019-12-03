Главная Новости
3 декабря • обновлено в 14:08
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Уличный художник

25
Читать материал на украинском

С каждым днем уличных художников становится все больше, а их работы не перестают удивлять зрителей.

В нашем ролике известный нью-йоркский художник за несколько минут сделает из чистого холста шедевр, который будет не стыдно повесить у себя в гостиной.

Уличный художник

Уличный художник

скриншот из видео

Уличный художник

Уличный художник

скриншот из видео

Наш герой выполняет работу при помощи баллонов с краской, шпателя и тарелки круглой формы.

Чаще всего художники рисуют футуристические пейзажи с использованием ярких красок, которые захватывают дух.

Уличный художник

Уличный художник

скриншот из видео

Уличный художник

Уличный художник

скриншот из видео

В данном ролике на свет появляется пейзаж ночного Нью-Йорка со знаменитым мостом через реку.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Insta OBOZ" на OBOZREVATEL.

Тема
Insta OBOZ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости