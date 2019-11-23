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23 ноября • обновлено в 08:08
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Абдул Карим - талантливый роллер и учитель

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Абдул Карим Хабиаряман – выходец из Бурунди, в возрасте 28 лет переехал в Руанду, чтобы посвятить свою жизнь спорту и детям.

Абдул был вынужден покинуть родную страну в связи с постоянными политическими и экономическими волнениями, что не позволяло молодому спортсмену реализовать свой потенциал. При переезде он прихватил с собой роликовые коньки, что в дальнейшем сильно изменило его жизнь.

Абдул Карим - талантливый роллер и учитель

Абдул Карим - талантливый роллер и учитель

скриншот из видео

Абдул Карим - талантливый роллер и учитель

Абдул Карим - талантливый роллер и учитель

скриншот из видео

Карим позитивный, дружелюбный человек, который выполняет различные трюки на дороге, тем самым приковывая внимание местной молодежи.

Благодаря его таланту и позитивному настрою, руандийские состоятельные родители наняли его для обучения собственных детей. Он благополучно воспользовался такой возможностью и сейчас обучает подростков катанию на роликовых коньках.

Он даже начал проводить соревнования по вольной езде на роликовых коньках, что в условиях Африки не так то и просто. Окрестности городов, в которых проводятся состязания, не всегда имеют асфальтное покрытие.

Абдул Карим - талантливый роллер и учитель

Абдул Карим - талантливый роллер и учитель

скриншот из видео

Абдул Карим - талантливый роллер и учитель

Абдул Карим - талантливый роллер и учитель

скриншот из видео

"Избитые тротуары, неровные дороги и песчаные тропы – это препятствия которые делают из моих подопечных настоящих воинов как на асфальте так и в жизни", - говорит Абдул.

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