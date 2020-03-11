Карантин в школах: как будет происходить обучение, и сколько он продлится

Народный депутат Украины, представитель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги".

Она прокомментировала объявление карантина в украинских школах.

"Речь идет только о прекращении очного учебного процесса. Я могу говорить о той информации, которая появилась на сайте КГГА. Есть видение, что по всей территории Украины во всех учебных заведениях обучение будет осуществляться дистанционно, а вот каким образом будет осуществляться такое обучение, это будет решаться локально. Можно посмотреть пример Черниговской области, посмотреть соответствующие сайты, они достаточно подробно расписали, какие могут быть способы дистанционного обучения. Я знаю, например, что ввели такую вещь, как 14 марта телеканал "Киев" будет выделять несколько часов для проведения уроков", - заявила Гришина.

Она также высказалась и по поводу переноса ВНО.

"Если говорить о ЕГЭ, то здесь речь идет о переносе исключительно пробного ЕГЭ, и сейчас принято решение об отсрочке его проведения. То есть, все будет проведено, но уже после окончания этого процесса карантина", - добавила Гришина.

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