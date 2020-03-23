Карантин в Киеве в действии: без масок, в парках и кафе

Один из спальных районов Киева. Обед. В то время, когда власти призывают украинцев оставаться дома, на улицах практически не заметно признаков карантина.

Журналист ObozTV встретил много людей без масок, что интересно - в основном это пожилые люди и родители с детьми. На вопрос, почему они без масок и не боятся ли выходить из дома, отвечают, мол, ходят на улицу в те места, где мало людей. А маски надевают, когда идут в магазин.

Еще вчерашние кафе и кофейни нашли для себя способ избежать общих правил "работают только продовольственные магазины и аптеки" - теперь они переименовываются повально в магазины. На полки завозят хлеб и называют себя продовольственными магазинами. Хотя на самом деле нет.

Не соблюдают правила и супермаркеты. Норму "более десяти не собираться" они трактуют по-своему. И впускают в магазин не более 90 (!!!) человек. Почему именно такое количество, представители ритейла ответить не могут.

Единственное, где киевляне придерживаются правил - не собираются массово на детских и спортивных площадках. Хотя некоторые таки продолжаются воспринимать карантин как каникулы и лишние выходные.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!