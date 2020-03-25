Коронавирус в Киеве: в КГГА отреагировали на ситуацию в больнице №8

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире ObozTV прокомментировал ситуацию вокруг больницы №8, в которой, по сообщениям СМИ, не хватает средств защиты против коронавируса.

"Хотел бы уточнить, что у нас есть семь опорных больниц, которые принимают инфекционных больных. Они не бездонные. Есть количество больных, которых они могут принять. Оно достаточно большое, но мы понимаем, что нам после их заполнения в случае эпидемии нужны будут другие больницы", - отметил чиновник.

"Одна из таких больниц №8. На сегодняшний день она приказом определена. Это большей частью поручение главному врачу... Мы провели короткое совещание, он абсолютно знает, что ему надо делать, какие меры принять, в том числе по наличию средств индивидуальной защиты", - добавил Поворозник.

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