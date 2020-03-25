Главная Новости
25 марта • обновлено в 23:42
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Коронавирус в Киеве: в КГГА отреагировали на ситуацию в больнице №8

184
Читать материал на украинском

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире ObozTV прокомментировал ситуацию вокруг больницы №8, в которой, по сообщениям СМИ, не хватает средств защиты против коронавируса.

"Хотел бы уточнить, что у нас есть семь опорных больниц, которые принимают инфекционных больных. Они не бездонные. Есть количество больных, которых они могут принять. Оно достаточно большое, но мы понимаем, что нам после их заполнения в случае эпидемии нужны будут другие больницы", - отметил чиновник.

"Одна из таких больниц №8. На сегодняшний день она приказом определена. Это большей частью поручение главному врачу... Мы провели короткое совещание, он абсолютно знает, что ему надо делать, какие меры принять, в том числе по наличию средств индивидуальной защиты", - добавил Поворозник.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Итоги
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Видео

Новости

Все новости