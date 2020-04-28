Журналісти програми "Наші гроші" зафіксували на відео факти порушення карантину в столичному ресторані "Велюр", що належить народному депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку. Нардеп виправдався, але його аргументи не переконали мережу, яка вибухнула у відповідь на цей факт.

Своєю думкою з цього приводу в ефірі ObozTV поділився бізнесмен Олексій Давиденко.

Факт того, що ресторан народного депутата, наближеного до президента України, і інших депутатів, які приходять до нього в ресторан - цей факт вже зупинив карантин і дозволив всій Україні спокійно працювати.

Уявіть собі, що, наприклад, зараз міністр внутрішніх справ повинен дати наказ, що, якщо у Львові відкриється ресторан, ви повинні його закрити, накласти штраф і таке інше. А як це можна зробити, коли такий самий ресторан народного депутата в Києві працює?

Я не уявляю, як зараз можна виконувати накази по контролю за коронавірусом, коли провладні бізнеси нормально працюють і почуваються? Це антиморально ані з моральної точки зору, ані фактичної. Коли зараз мільйони людей почнуть працювати, не вистачить жодної армії, жодної поліції і аргументів в цієї поліції для того, аби їх зупинити.

Це, до речі, дуже погано, тому що сам по собі карантин повинен бути продовжений, він потрібен, він може зупинити найбільш трагічну ситуацію в розвитку.

Але в ситуації, коли влада вирішила для себе, що вона працює і заробляє гроші, то, враховуючи, які у нас українці і як вони себе поводять, коли вони бачать свавілля влади, довго так не буде.

Тищенку я не вірю. Я не можу вірити людині, яка на біле говорить "чорне", я не можу вірити людині, в якої багатогодинні фіксації відвідин ресторану всередині – а це заборонено.

Якою має бути реакція правоохоронна і політична? Я думаю, останні тижні вже показали, що реакція людей буде безкомпромісна. Сьогодні люди не готові стримувати себе, коли вони бачать нерівність, коли вони для себе не можуть пояснити логіку дій влади. Чому одним можна працювати, а іншим не можна, чому одні відкриті, а інші закриті.

Я впевнений, що реакція правоохоронних органів тут абсолютно не важлива, тому що політичні наслідки того, що показали вчора в розслідуванні, будуть катастрофічні і для цієї людини, і для влади загалом. Я в цьому впевнений на 200%, 300%, 1000%.

За останню добу найбільше я чекаю на реакцію президента України. Якщо реакція на ці події буде – це одне, якщо її не буде, то ми дуже швидко скочуємося до часів Віктора Федоровича Януковича і таких, як він, які робили вигляд, що вони не помічають бєзпрєдєл і корупцію в своєму оточенні.

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