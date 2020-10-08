Храм в городе Шуши, который дважды обстреляли

Obozrevatel Видео 21:25, 8.10.2020 Обновлено: 21:26, 8.10.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

ЕС снял с Украины ответственность за войну на Донбассе, – Кравчук

В Николаеве сожгли авто кандидату в депутаты от "Слуги народа". Фото

Лерос ответил Тищенко и анонсировал новые пленки, чтобы "вывести чертей на чистую воду"

Криклий анонсировал возвращение обязательного техосмотра в Украине

В Киеве Путина поздравили венком и известной песней на посольстве РФ. Фото и видео