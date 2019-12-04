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4 декабря • обновлено в 13:38
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Филипп Пети - канатоходец, который покорил мир

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7 августа 1974 года в Нью-Йорке люди стояли на тротуарах, задрав головы вверх и раскрыв рты. Прямо над ними на высоте 411 метров маленькая черная фигурка с длинным шестом балансировала на тонком стальном тросе, натянутом между только что построенными башнями Всемирного торгового центра.

Филипп Пети - канатоходец, который покорил мир

Филипп Пети - канатоходец, который покорил мир

Скриншот из видео

Филипп находился в воздухе 45 минут, прошел туда-обратно 8 раз (488 метров), он подпрыгивал на одной ноге, опускался на колено, ложился плашмя на канат, махал рукой восторженным зрителям внизу.

Филипп Пети - канатоходец, который покорил мир

Филипп Пети - канатоходец, который покорил мир

Скриншот из видео

Это было настоящее шоу — зрелищное, безумное и щекочущее нервы. Все были очарованы. Без всякой страховки он балансировал буквально на грани жизни и смерти, и эта грань была толщиной всего в два сантиметра.

Филипп Пети - канатоходец, который покорил мир

Филипп Пети - канатоходец, который покорил мир

Скриншот из видео

На обеих крышах его уже ждали охранники вместе с полицейскими, предварительно задержав всех его друзей. Он улыбается им, когда они зовут его спуститься. Полицейские настроены дружелюбно — ведь это просто безвредный чудак, к тому же не может же он вечно бродить туда-сюда, рано или поздно он попадет в их крепкие объятья. Так и произошло.

Филипп Пети - канатоходец, который покорил мир

Филипп Пети - канатоходец, который покорил мир

Скриншот из видео

Прогулка между башнями-близнецами в одночасье сделала его знаменитым на весь мир.

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