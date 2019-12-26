Каким будет украинский бизнес в 2020 году: эксперт по внешнеэкономическим процессам

Эксперт по внешнеэкономическим процессам Виктор Шевченко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Бурчук Live" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он прокомментировал правила ведения бизнеса в Украине и за рубежом и дал прогнозы динамики развития бизнеса в Украине.

"У нас все изменилось. И все продолжает меняться к лучшему. Европа живет по своим стандартам более 300 лет, и они начали уже деградировать. И это не я говорю, это сами европейцы говорят. Поэтому если немец или голландец что-то не сделает, за него это сделает система. А мы плывем против течения. У нас очень трудолюбивые люди", - отметил эксперт по внешнеэкономическим процессам.

Шевченко также высказал свою точку зрения по поводу стабилизации и укрепления гривни в Украине.

"Все, что делается искусственно, ломается. Ну, не может такого быть, что доллар так стремительно падает. У нас на 7% падение промышленности. У нас невывоз зерна, так как не выгодно его вывозить из-за курса. Никто не инвестирует. И при этом доллар падает", - заявил эксперт.

Он посоветовал приберечь доллары и не сдавать их сейчас.

"Лично я держу доллары", - признался Шевченко.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал