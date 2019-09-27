Какие продукты нельзя есть: последние исследования диетологов

Диетолог Екатерина Толстикова рассказала, какие продукты полезны для здоровья, как правильно производить разгрузку организма и о новых исследованиях по вредным для здоровья продуктам.

Толстикова развеяла мифы о питании. Согласно последним исследованиям ничего вредного в яйцах и масле нет. По ее словам, важно просто правильно выбирать пропорции тех или иных продуктов в рационе и не злоупотреблять ими.

"Люди, которые демонизируют продукты, они не понимают, что с этими продуктами будет в организме", - отметила эксперт.

Она также рассказала, стоит ли "садиться" на воду или на кефир после отпуска, чтобы разгрузить организм. Толстикова подчеркнула, что делать такую разгрузку нужно очень осторожно, так как она может больше навредить организму чем помочь.

Эксперт подчеркнула, что даже такие продукты как макароны можно и нужно есть, если делать это правильно и не "заливать" их соусами, например. Также она рассказала о "суперпродуктах", таких как, например, гречка, темный рис, батат, которые содержат огромное количество полезных для организма ингредиентов.

Диетолог подчеркнула, что не только здоровая пища крайне важна для долгой и счастливой жизни. Она посоветовала также обратить внимание на здоровый сон. По ее словам, сон стоит поставить даже впереди пищи, учитывая важность для продолжительности жизни.

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