Как Зураб Аласания будет бороться с региональными студиями НСТУ и почему это правильно

Творческие группы "Утро" филиалов Общественного написали открытое письмо председателю правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зурабу Аласания и членам правления Николаю Чернотицкому, Инне Гребенюк, Родиону Никоненко, Ярославу Лодыгину, Дмитрию Хоркинку, наблюдательному совету НСТУ и редакции портала "Детектор медиа" с призывом к прямому диалогу для поиска компромисса относительно возможного закрытия утренних передач.

Представители Волынского, Львовского, Закарпатского, Запорожского, Черкасского, Черниговского, Николаевского, Ивано-Франковского, Львовского филиалов и "UA: Донбасс" отмечают, что узнали о закрытии утренних программ по опубликованной на сайте "Детектор медиа" новости от 11 октября.

Юлия Крапивина пересмотрела утренние "шоу" некоторых студий. И хотя в НСТУ отметили, что о полном закрытии программы утреннего вещания речь вообще не идет, на самом деле некоторые из них стоят того, чтобы после полного закрытия двух часов эфирного времени, которые занимают эти программы, стоит поставить на карантин.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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