Кернес на КремльТВ назвал украинских националистов "отбросами"33
Скандальный мэр Харькова Геннадий Адольфович Кернес разразился оскорблениями в адрес украинских националистов, которые снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
Свой спич он озвучил во время прямого включения в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Более того, он поблагодарил рупоров путинского режима за распространение фейков об Украине.
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