Как выбрать спелый и безопасный арбуз: советы специалистов

Выбрать вкусный, спелый и безопасный арбуз довольно непросто, поэтому журналисты решили самостоятельно узнать все секреты и правила, по которым следует выбирать эту ягоду.

Киевляне часто покупают уже разрезанные арбузы, чтобы увидеть их изутри, считают, что так безопаснее. Кроме характерного звонкого звука, спелый арбуз можно распознать по темно-зеленому цвету и сухой плодовой ножкой. Сложнее проверить арбуз на содержание нитратов, которые сегодня попадают почти в каждый овощ, фрукт или ягоду. Если их уровень в продуктах сверх нормы, то человеку грозит целый букет проблем: от расстройства желудка, до аллергии или отравления. Если организм ослаблен и не выдержит сильной интоксикации, то лакомство арбузами может закончиться даже смертью.

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан отмечает, что визуально определить уровень нитратов в арбузах практически невозможно, потому что это химическое вещество, которое определяется только лабораторно. Он посоветовал спрашивать продавцов о заключении государственной ветеринарной экспертизы. Это небольшая по размеру справка с пометками о лаборатории, которая провела тестирование. Такая справка обязательно должна быть на каждой торговой точке, добавил Рубан.

Также можно самостоятельно проверять арбуз с помощью небольшого электронного нитраттестера. В таком случае для арбуза норма нитратов не должна превышать уровень 60 миллиграммов на килограмм.

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