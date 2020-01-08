Как войти в рабочий ритм после праздников: советы психолога

Психолог Мария Ракетская в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она дала советы, как легче и комфортнее войти в рабочий ритм после новогодних и рождественских праздников.

"Те планы и те пожелания, которые мы откладывали на конец прошлого года, их стоит сейчас вспомнить и начать ими жить. Хотелось, чтобы этот год, который так начался, чтобы он напомнил каждому о том глобальном, что мы должны в жизни сделать", - отметила Ракетська.

Она также прокомментировала, как украинцам жить с тем, что в стране идет война.

"О войне важно и нужно помнить. Действительно, общество разделилось в этом вопросе, и кто-то помнит о войне, а кто-то пытается забыть о ней. Салюты, по моему мнению, должны быть, поскольку людям праздники просто необходимы", - заявила психолог .

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