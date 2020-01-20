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20 января • обновлено в 16:05
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Как украинцы праздновали Крещение

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В воскресенье, 19 января, в Украине отмечают Крещение Господне – праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан.

Поздравления начали появляться в сети с самого утра. Также провели традиционное освящение воды во всех уголках Украины.

С поздравлениями одной из первых выступила пресс-служба Православной церкви Украины. "Праздник Крещения Господня напоминает каждому, что мы сознательно дожны каяться в своих грехах, бороться с искушениями и распознавать зло и не давать ему стать препятствием единению с Богом. Пусть в этом поможет всем нам Господь. С праздником!" – сказано в заявлении.

В регионах устроили традиционные купания. В частности, тысячи одесситов искупались в море.

В Киеве показали процесс освящения воды на водопроводной станции.

К поздравлениям присоединились госорганы, политики и другие пользователи сети.

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