Как украинцы поздравили президента Зеленского с днем рождения

Obozrevatel Видео 15:09, 25.01.2021 Обновлено: 16:04, 25.01.2021

Владимиру Зеленскому сегодня исполняется 43 года. Мы попросили украинцев поздравить президента с днем рождения и пожелать ему что-то от себя. Люди у нас хорошие, плохого не желали.

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