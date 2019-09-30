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2 октября • обновлено в 19:14
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Как украинское законодательство защищает усыновленных детей: эксперт

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Эксперт ГС "Украинская сеть за права ребенка" Светлана Клочко прокомментировала, кто и как может усыновить ребенка в Украине.

"Ребенок, это тот же самый человек, который имеет свои права, о которых мы очень часто забываем. Он имеет свои потребности, о которых нужно заботиться", - заявила експертка.

По ее словам, в Украине очень мало внимания уделяется вопросу защиты детей. Все мы родом из детства, и если ребенок не растет в любящей семье, то ребенок выходит в свет совершенно не социализирован. Интернат не учит, как ребенку чувствовать и строить свою собственную семью. В интернатах ребенок не учится любить. Когда такой ребенок становится взрослым и рождает собственного ребенка, он не знает, как сделать своего ребенка счастливым.

Эксперт также прокомментировала сам процесс усыновления согласно действующему законодательству Украины.

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Светлана Клочко
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