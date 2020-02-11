Как Украина планирует возвращать своих граждан из Китая: представитель Минздрава

И.о. директора ГУ "ЦОЗ Минздрава Украины" Игорь Кузин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал, когда состоится рейс по эвакуации украинских граждан из Китая, где господствует эпидемия коронавируса.

"Для того, чтобы обеспечить такой рейс, мы должны быть готовы. И наша готовность должна состоять из двух частей: это безопасность и комфорт. Мы должны обеспечить комфортные условия пребывания тех, кого мы возвращаем, ведь в течение двух недель они будут находиться в обсервации в специальных местах. Место проведения обсервации должено соответствовать определенным санитарно-гигиеническим требованиям, должно быть обеспечено единоличное пребывания в комнате, кейтеринг, также обязательно нужно исключить попадание посторонних лиц в место обсервации", - заявил Кузин.

Он отметил, что власти рассматривают несколько вариантов для обсервации. По его словам 53 украинских гражданина уже согласились вернуться на условиях обсервации, которые предложила Украина.

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