Как Украина может вернуть Крым: экс-глава полуострова

Ексголова Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Куницын в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал запрет на поставки воды во временно оккупированный Крым и возврата незаконно аннексированного русскими полуострова в состав Украины.

"На мой взгляд, ни сейчас, ни при предыдущей власти нет целостной национальной программы по деоккупации Крыма. Сегодня у нас какое министерство что-то придумает, то что-то и делает, а некоторые вообще ничего не делают. Ну вот неделю назад представитель президента заявил, что мы не готовы принять Крым и нам надо подготовиться ", - заявил Куницын.

Эксперт также прокомментировал незаконное задержание русскими украинских рыбаков.

"Они могут стать очередными кандидатами на обмен. Я вообще не понимаю, как мы меняем всех на всех, если в Луганске и Донецке еще сотни людей, которые ждут обмен", - отметил Куницын.

Он объяснил, как работает Крымский канал и как Украина должна действовать условиях войны с Россией относительно воды в Крым.

"Крым перетворюэться в пустыню. Это может ударить даже по Херсонской области", - добавил он.

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