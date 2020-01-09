Как снять квартиру в Киеве с невысокой зарплатой: советы эксперта по недвижимости

Эксперт по вопросам недвижимости Владимир Романов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал статистику по подорожанию недвижимости в Киеве на 1,2%, рассказал о трендах и динамике рынка недвижимости в Киеве и Украине. Эксперт также прокомментировал цены на аренду жилья в столице Украины.

"За 6 тысяч гривен в Киеве можно снять однокомнатную квартиру. Но в хрущевке. Это будет гостинка в советском стиле. Эдакое путешествие во времени", - заявил эксперт.

Он также дал прогноз развития событий на рынке недвижимости и дал советы, как людям с невысокими зарплатами снимать жилье в столице.

"Можно снимать жилье, например трех-четырехкомнатную, двумя-тремя семьями. Можно дать владельцу квартиры оплату за год аренды заранее, таким образом выбивая себе дополнительную скидку на аренду. Это реальные случаи, которые работают", - отметил Романов.

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