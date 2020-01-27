Как работает фиксация случаев нарушения прав человека: представитель украинского омбудсмена

Представитель украинского омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал зафиксированные случаи нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины.

"Я не могу сказать, как работает система фиксирования нарушений в ОБСЕ и ТКГ. Я могу сказать, как работает офис омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях. Мы работаем исключительно с информацией, предоставляемой нам государственными органами. В частности, я только что говорил об информации по смертности на КПВВ. Эту информацию мы совместно составляли с департаментами здравоохранения Луганской и Донецкой облгосадминистрации. Поэтому мы знали, что информация, которую мы передаем - это точная информация о людях, умерших при пересечении границы с украинской стороны. Но мы также знали, что были случаи смерти людей со стороны неподконтрольных Украине территорий. И эти данные мы не давали, так как они не точны, хотя они уже и присутствуют в СМИ", - заявил Лисянский

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